Врачи спрогнозировали темп выздоровления пострадавшей на Крымском мосту девочки

Медики сделали благоприятные прогнозы по восстановлению здоровья пострадавшей в результате теракта на Крымском мосту девочки, которая доставлена в больницу Краснодара.

Мнение кубанских специалистов разделяют и сотрудники федерального центра имени Пирогова из Москвы, пишет ТАСС. По мнению главврача Детской краевой клинической больницы №1 Елены Клещеевой, состояние ребенка – стабильное, угрозы для жизни нет, прогноз (на выздоровление) – самый благоприятный, потому что все сделано вовремя и правильно.

Напомним, ранее заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова рассказала о состоянии пострадавшей. По словам чиновницы, пострадавшую госпитализировали в Темрюкскую ЦРБ с сочетанной травмой – повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии средней тяжести.

"Ребенок – в сознании, дышит самостоятельно", - написала Минькова в своем telegram-канале.