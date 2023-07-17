На Уктусе приступили к строительству школы на 1,5 тысячи учеников

На Уктусе приступили к строительству новой школы на 1,5 тыс. детей. Стать учеником образовательного учреждения можно будет уже в 2025-26 учебном году.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, здание школы расположится на улице Рощинская на склоне левого берега Нижне-Исетского пруда. В связи с этим, в проекте заложено максимальное использование природной среды как во время обучения, так и отдыха детей. Более того, учащиеся смогут иметь панорамный вид на реку из спортзалов, библиотеки, входных вестибюлей и остекленных коридоров. А витражное остекление в зале младших классов создаст атмосферу единения с окружающей природой.

На первом этаже расположатся спортивные секции, на втором - 3 спортзала с раздевалками, душевыми и санузлами. Заняться спортом можно будет и на улице в физкультурно-спортивной зоне с площадкой для гимнастики, мини-футбола, баскетбола, волейбола, прямой беговой дорожкой и ямой для прыжков в высоту.

Напомним, что из-за строительства улицы Рощинская, которая в будущем обеспечит местных жителей транспортной доступностью, до 1 ноября будет ограничено движение транспорта по переулку Отпускников, от улицы Якутской до улицы Алтайской, вдоль дома № 48 по улице Рощинской. Взамен организовано реверсивное двустороннее движение по улицам: Яблоневой, Якутской, Алтайской. При этом, доступ к клинике неврозов "Сосновый бор" открыт с нижней части улицы Рощинской.