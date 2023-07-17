На Уктусе приступили к строительству школы на 1,5 тысячи учеников

17 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Свердловская область
Фото: Екатеринбург.рф/Алина Шешеня

На Уктусе приступили к строительству школы на 1,5 тысячи учеников

На Уктусе приступили к строительству новой школы на 1,5 тыс. детей. Стать учеником образовательного учреждения можно будет уже в 2025-26 учебном году.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, здание школы расположится на улице Рощинская на склоне левого берега Нижне-Исетского пруда. В связи с этим, в проекте заложено максимальное использование природной среды как во время обучения, так и отдыха детей. Более того, учащиеся смогут иметь панорамный вид на реку из спортзалов, библиотеки, входных вестибюлей и остекленных коридоров. А витражное остекление в зале младших классов создаст атмосферу единения с окружающей природой.

На первом этаже расположатся спортивные секции, на втором - 3 спортзала с раздевалками, душевыми и санузлами. Заняться спортом можно будет и на улице в физкультурно-спортивной зоне с площадкой для гимнастики, мини-футбола, баскетбола, волейбола, прямой беговой дорожкой и ямой для прыжков в высоту.

Напомним, что из-за строительства улицы Рощинская, которая в будущем обеспечит местных жителей транспортной доступностью, до 1 ноября будет ограничено движение транспорта по переулку Отпускников, от улицы Якутской до улицы Алтайской, вдоль дома № 48 по улице Рощинской. Взамен организовано реверсивное двустороннее движение по улицам: Яблоневой, Якутской, Алтайской. При этом, доступ к клинике неврозов "Сосновый бор" открыт с нижней части улицы Рощинской.

Теги: Екатеринбург, Уктус, школа, строительство


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети