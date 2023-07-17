17 Июля 2023
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов

В Прикамье принять участие в выборах планирует 340 кандидатов

В Пермском крае завершился прием документов на выдвижение кандидатов на осенние выборы.

Как сообщили Накануне.RU в краевом избиркоме, на 94 мандата выдвинулось 340 кандидатов от восьми политических партий, а также в порядке самовыдвижения.

"Единая Россия" - 94 кандидата, КПРФ - 50 кандидатов, ЛДПР - 61 кандидат, "Новые люди" - восемь кандидатов, "Родина" - четыре кандидата, "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" - 51 кандидат, "Справедливая Россия" - 46 кандидатов, "Яблоко" - один кандидат.

В порядке самовыдвижения - 25 кандидатов.

По словам председателя крайизбиркома Игоря Вагина, текущую кампанию отличает широкое представительство различных политических партий, что полностью отвечает интересам избирателей. Это предоставляет возможность жителям муниципалитетов, в которых проходят выборы, выбрать наиболее подходящую для себя программу и кандидата.

Напомним, что в дни голосования 8, 9 и 10 сентября избиратели смогут проголосовать как традиционно – на избирательных участках, так и впервые через Интернет – с применением дистанционного электронного голосования.

Теги: кандидат, выборы


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