Пилот разбившегося под Ейском Су-25 катапультировался, но погиб

Пилот военного штурмовика Су-25, упавшего в море под Ейском, успел катапультроваться, но потерял сознание при приводнении. По данным СМИ, он начал захлебываться. Спасатели оперативно доставили его на берег, медики провели реанимационные мероприятия, но спасти военного не удалось.

Минобороны подтвердило потерю самолета, который, по предварительным данным, совершал учебный полет. Также по пока не подтвержденной информации, у Су-25 возникли проблемы с двигателем, самолет начал терять высоту.