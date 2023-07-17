17 Июля 2023
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Экономика Челябинская область
Фото: Накануне.RU

"Газпромбанк" взыскал с "Мечела" и ЧМК 11,9 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с компании "Мечел" и Челябинского металлургического комбината 11,9 млрд рублей в пользу "Газпромбанка". Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

"Истец указал, что конструкция настоящего спора, направленная на замену BNP Paribas S.A. на Газпромбанк пропорционально доли участия истца по результатам исполнения антисанкционных процедур, является объективным обстоятельством, в связи с чем нет необходимости в привлечении к делу всех участников синдиката, и что цель такого антисанкционного регулирования направлена на исключение из состава правоотношений иностранного участника, путем исполнения обязательств напрямую российским участникам синдиката либо внешним участникам синдиката, минуя иностранных лиц", - говорится в материалах дела.

30 марта истец направил ответчикам претензии, которые были получены 6 апреля. В связи с этим на дату проведения судебного заседания истек установленный законом срок досудебного урегулирования. Суд также не усмотрел, что ответчик готов урегулировать возникший спор в досудебном порядке.

Теги: Газпромбанк, Мечел, ЧМК,


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