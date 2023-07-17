Оперштаб Кубани подтвердил падение в регионе Су-25

Оперштаб Краснодарского края высказался о падении в регионе Су-25.

По данным ЕДДС Ейского района, около 15.00 поступила информация, что неподалеку от берега потерпел крушение самолет Су-25. Жертв и разрушений в результате происшествия нет, сообщает оперштаб в своем telegram-канале.

"По имеющейся информации, пилот катапультировался, его оперативно эвакуировали спасатели. Для установления причин падения самолета на месте работают специалисты Министерства обороны и специальных служб", - уточнили в штабе.