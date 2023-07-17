Билеты на фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге поступили в продажу

Поступили в продажу билеты на Международный фестиваль университетского спорта, который в августе пройдет в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в оргкомитете предстоящего турнира, с сегодняшнего дня, 17 июля, входные билеты можно приобрести на сайте bilet.ekat2023.com. Их стоимость начинается от 80 рублей. Как подчеркивают организаторы, билеты на соревнования распространяются только в электронном виде.

Для удобства болельщиков предусмотрены различные категории билетов. Например, "Билет на весь день" предполагает посещение всех соревнований, проводимых на конкретном объекте в течение одного дня. Доступны категории и на определенное время суток – утро или вечер.

Напомним, Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа 2023 года. Соревнования состоятся по 14 видам спорта, в них примут участие представители 30 стран.