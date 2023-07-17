КПРФ требует расследовать смерть лидера Союза оппозиционных сил Приднестровья

Глава КПРФ Геннадий Зюганов считает необходимым разобраться в обстоятельствах гибели лидера Союза оппозиционных сил Приднестровья Олега Хоржана. Ранее нашли его тело с признаками насильственной смерти.

"Убит дома, мы требуем немедленно приступить к расследованию и разобраться", - приводит ТАСС слова Зюганова, сказанные на пресс-конференции.

Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков отметил, что партия сделает все для того, чтобы "память о Хоржане сохранялась".

Ранее в МВД Приднестровья сообщили, что труп Хоржана обнаружила его жена в их частном доме в селе Суклея, тело находилось рядом с открытым сейфом. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, возбуждено уголовное дело.