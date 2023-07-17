Су-25 упал на Азовском побережье

В Краснодарском крае, предположительно, упал штурмовой военный самолет Су-25, передает Telegram-канал "112". Информацию пока не подтверждают официальные источники, но активно обсуждают жители Ейска и других окрестных населенных пунктов, где сегодня видели объект, похожий на падающий самолет.

Baza сообщает, что штурмовик упал в районе Ейского лимана — это залив в Азовском море рядом с Ейском. Пилот успел катапультироваться.

Расстояние от Ейска до Мариуполя напрямую через море составляет около 60 км, до Керченского пролива – около 200 км.