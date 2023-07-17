Выставку "Иннопром-2023" в Екатеринбурге посетили 46 тысяч человек

В Екатеринбурге подвели итоги международной промышленной выставки "Иннопром-2023", которая состоялась в уральской столице на прошлой неделе.

По данным оператора выставки, в этом году ее посетили 46 тысяч человек. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, более 7 тысяч человек участвовали в обсуждении вопросов на стенде региона, связанных с повышением производительности труда, развитием логистики, цифровизацией, образованием и стимулированием инвестиций.

По итогам четырех дней работы "Иннопрома-2023" на официальной площадке Среднего Урала состоялось 53 мероприятия.

Международная промышленная выставка прошла в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Семь стран и 25 российских регионов представили на ней свои экспозиции. Мероприятие посетили премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр республики Беларусь Роман Головченко.