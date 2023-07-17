Крымский мост восстановят за две-три недели – источник

Крымский мост после ночного взрыва восстановят за две-три недели, передает Telegram-канал Shot со ссылкой на неназванный источник в правительственной комиссии по ликвидации последствий. Он сослался на предварительные результаты экспертиз на мосту.

Ранее глава правкомиссии вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что ориентировочные сроки восстановления моста будут обсуждаться на месте ЧП сегодня вечером – также по итогам обследования.

Сообщалось, что в результате взрыва поврежден как минимум один мостовой пролет – он сильно накренился, но не упал с опоры моста, которая тоже уцелела.