17 Июля 2023
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Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Организаторы IRONSTAR EKATERINBURG 2023 рассказали о программе фестиваля

Организаторы IRONSTAR EKATERINBURG 2023 поделились деталями спортивного мероприятия, рассказав, какие испытания ждут участников. Напомним, фестиваль пройдет 21 и 22 июля.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе IRONSTAR, на старте участников ждет заплыв в акватории Городского пруда SWIMSTAR на дистанциях 1 и 2 морские мили. В этот же день пройдут детский забег STARKIDS на дистанциях 500 м и 1000 м с командой аниматоров на финише. А также женский забег IRONLADY на 5 км вдоль набережной Городского пруда. Каждую из участниц на финише будут ждать памятная медаль и цветы.

Второй день стартует с триатлона на дистанциях 113 и SPRINT. Первый этап также пройдет в акватории Городского пруда, велоэтап проложили по центральным городским улицам и Ново-Московскому тракту, а забег запланирован вдоль набережной Городского пруда.

"В этом году мы рады открыть новую локацию на карте спортивных фестивалей IRONSTAR - Екатеринбург. Это самая восточная наша локация, и я с нетерпением жду начала нашего спортивного праздника в этом городе. Екатеринбург по праву считается жемчужиной Урала и мы надеемся, что мероприятие в Екатеринбурге займет почетное место в списке самых желанных спортивных мероприятий страны. Мы благодарим Администрацию города за помощь в организации соревнований на самом высоком уровне, совместно с которой было приложено много усилий, чтобы фестиваль состоялся", - отметил генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.

Напомним, что для проведения состязаний движение по нескольким улицам будет закрыто.

Теги: Екатеринбург, IRONSTAR EKATERINBURG, фестиваль


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