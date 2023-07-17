Владимирская область получила награду за эффективное взаимодействие с бизнесом

12-14 июля в Карачаево-Черкесии прошли форумы «Мой бизнес-лагерь 2023» и «Мой бизнес. Старт». От Владимирской области в них приняли участие и.о. министра предпринимательства и туризма Варвара Серёгина и директор регионального Бизнес-инкубатора Александр Нестеров. Форумы собрали представителей органов исполнительной власти, Центров «Мой бизнес» и других институтов поддержки предпринимательства со всех регионов России. Пленарное заседание было посвящено теме «Мой бизнес 2030: новая эра – новые возможности».

В ходе мероприятий были подведены итоги премии «Мой бизнес». Лучшими признаны практики из 30 регионов. Владимирская область получила награду в номинации «Эффективное взаимодействие с бизнесом».

«Для нас это очень важная награда. Ежедневно центр «Мой бизнес» оказывает поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства в разных направлениях. Мы постоянно совершенствуемся и стараемся оптимизировать все процессы для того, чтобы бизнес смог получить услугу в короткие сроки. Ежегодно стараемся обновлять пакет мер поддержки, делая упор на самые актуальные потребности. Нам приятно быть отмеченными на таком высоком уровне. Впереди много работы и новых задач», – поделилась Варвара Серёгина.

«Сегодня «Мой бизнес» – это понятная для предпринимательского сообщества структура со своими сервисами и правилами взаимодействия. Но так было не всегда. Мы начинали с аудита своих возможностей: региональных институтов развития, инструментария нацпроекта, каналов коммуникации. После мы систематизировали эту информацию, создали определённые стандарты, единую идеологию, профессиональное сообщество. Как итог: сегодня наш бренд узнаваем в каждом регионе. За последний год насчитывается более 400 тысяч получателей услуг центров «Мой бизнес», а по партнёрским программам с крупным бизнесом охват за последние полгода составил 25 тысяч предпринимателей», – отметила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Как сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области, в Центре «Мой бизнес» Владимирской области предприниматели могут получить самые разные услуги: консультации по праву, маркетингу, бухучету и трудовым вопросам от ведущих специалистов, обучения по различным направлениям, возможность создать логотип или сайт, выйти со своими товарами на маркетплейсы и другие электронные площадки, получить сертификат на продукцию, провести аудит, получить грант на развитие бизнеса и еще множество услуг. На сайте мойбизнес-33.рф представлены все услуги, доступные предпринимателям.