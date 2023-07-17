В Челябинской области многодетные семьи получат единовременную выплату к учебному году

В Челябинской области многодетные малоимущие семьи и малоимущие семьи с детьми-инвалидами получат единовременную выплату на подготовку детей к школе в размере 1,5 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минсоца.

По предварительным данным, пособие получат родители 37 тысяч детей.

С заявлением и документами необходимо обращаться в управление соцзащиты по месту жительства. Прием документов начнется с 15 августа и продлится до 20 октября.