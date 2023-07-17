Делегация Владимирской области посетила новые регионы Российской Федерации

14-16 июля группа Правительства Владимирской области, возглавляемая Губернатором Александром Авдеевым, совершила рабочую поездку в Донецкую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области.

В подшефном нашему региону городе Докучаевске Александр Авдеев осмотрел ход восстановительных работ на объектах коммунальной, дорожной и социальной инфраструктуры, оценил ремонт школы №4 и городской больницы, а также итог восстановления Торгово-экономического колледжа. Усилиями Владимирской области здесь сделали остекление фасада, повреждённое при обстрелах. Совместно с заместителем директора Еленой Перец обсудили план дальнейших работ, сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области.

«Благодаря помощи нашего региона 1 сентября студенты колледжа в Докучаевске смогут сесть за парты – тепловой контур восстановлен. Несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны ВСУ, в городе постепенно налаживается нормальная жизнь. Образовательные учреждения готовятся к новому учебному году. Помогаем им и учебной литературой. Спасибо всем, кто от чистого сердца помогает докучаевцам! Люди, которые много лет не знали мира и покоя, наконец, обретают уверенность в завтрашнем дне», – подчеркнул глава Владимирской области.

Наглядным примером общей сплоченности общества, бизнеса и власти стала новая партия гуманитарной помощи, которую передали Докучаевску в рамках визита Правительства. Новый мусоровоз, трактор «Беларусь» и спортивный инвентарь для школы помогут и дальше возвращать город к полноценной жизни.

Ещё одной точкой рабочей поездки стал мемориал воинам-интернационалистам в Центральном парке культуры, который Александр Авдеев посетил совместно с мэром Докучаевска Александром Качановым. Они почтили память воинов, возложили цветы, обсудили восстановление мемориала. Новая каменная плита, которую изготовили при участии заместителя председателя Законодательного Собрания Владимирской области Дмитрия Рожкова, будет установлена в августе после ремонта всей конструкции.

«Мужественные российские воины пресекали все угрозы нашей Родине за её пределами. Они внесли свой вклад в защиту независимости нашей страны, безопасности её жителей. Мы помним об этом и благодарны за их подвиг», – отметил Александр Авдеев.

Делегация 33-го региона посетила Мариуполь. За последний год город сильно изменился: восстанавливаются дома и социальные объекты, растёт новый жилой квартал.

«Мы были здесь год назад. Тогда прошло менее 2 месяцев со дня его освобождения от боевиков ВСУ. Город напоминал Сталинград в 1943-м. Июль, жара, люди укрываются в полуразрушенных домах, в самых пострадавших районах нет электричества, воды. Теперь Мариуполь – символ надежды на мирное и счастливое будущее Донбасса. Это рукотворное чудо лучше слов говорит о том, что Россия своих не бросает», – поделился впечатлениями глава региона.

Город возрождается, и многие семьи возвращаются сюда. Александр Авдеев пообщался с семьёй Вениченко, которая проживала в пункте временного размещения в Александрове. Старшее поколение уже вернулось на малую родину, восстанавливает дом, младшее ещё во Владимирской области. Мариупольцам пришлось пройти через череду жёстких испытаний, и они благодарны за то, что на их пути встретились люди, которые поддержали в трудную минуту. С теплом вспоминают всех, кто помог им во Владимирской области.

В зоне внимания Губернатора – не только мирное население городов, но и наши военнослужащие, стоящие на защите рубежей страны. Группа Правительства Владимирской области побывала в воинских частях и подразделениях, а также в госпитале на херсонском направлении. Там служит немало ребят из нашего региона, в том числе по контракту: артиллеристы, морпехи, танкисты, ремонтные бригады и медики, выполняющие задачи на СВО.

«Передали нашим защитникам хозяйственные принадлежности, стройматериалы, инструменты, медикаменты и то, что необходимо для выполнения боевых задач. Привезли икону Смоленской Божией Матери. Всё это собрано нашими предпринимателями и обычными жителями. Парни в порядке, настрой боевой. Настоящее воинское братство. Они – наша гордость», – сказал Александр Авдеев.