Россия отзывает режим безопасного судоходства в рамках "зерновой сделки" – МИД РФ

"Черноморская инициатива" прекращает свое действие с 18 июля, сообщили в МИД России. Российская сторона возражает против дальнейшего продления "зерновой сделки". По словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, это означает отзыв гарантий безопасного судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря, а также расформирование совместного координационного центра в Стамбуле.

"Только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений, Россия будет готова рассмотреть восстановление "сделки", - заявила Захарова.

"Черноморская инициатива" отозвана на фоне нового взрыва на Крымском мосту.

Ранее власти России указывали на то, что украинское зерно вывозится не в беднейшие страны мира, а поставляется в интересах Запада. Открыто об этом Москва не заявляла, но российские эксперты отмечали, что максимальную выгоду из сделки извлекает Турция, при этом украинское зерно не может решать никаких продовольственных проблем, поскольку его качество и объем слишком незаметны на общем мировом зерновом рынке.