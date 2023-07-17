В беднейшие страны по зерновой сделке направлено 2,51% продовольствия, - Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что по зерновой сделке только 2,51% продовольствия досталось беднейшим странам. В своем telegram-канале Володин сообщил, что не выполняются обязательства перед Россией по сельскохозяйственному экспорту.

"Нельзя исключать, что теракт на Крымском мосту был совершен вновь под прикрытием зернового коридора безопасности. Поддерживаем прекращение зерновой сделки в этих условиях. Ее возобновление возможно лишь при выполнении обязательств перед Россией и неиспользовании зернового коридора для террористических атак", - написал Володин.

Напомним, посольство РФ в Белоруссии утром 17 июля передало украинской стороне ноту с изложением позиции Москвы по зерновой сделке. В тексте говорится, что Москва возражает против продления зерновой сделки, ее выполнение должно быть прекращено с 18 июля. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что черноморские договоренности фактически прекратили свое действие сегодня, 17 июля, касающаяся России часть договоренностей по зерновой сделке не выполнена.

Напомним, зерновую сделку заключили 22 июля 2022 года. В марте Россия согласилась продлить зерновую сделку только на 60 дней, до 18 мая. В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл "не такими уж хорошими" перспективы продления зерновой сделки. 17 мая 2023 г. зерновая сделка продлена на два месяца.

В середине июля президент России Владимир Путин заявил, что РФ может выйти из зерновой сделки из-за нарушения обещаний со стороны западных стран. По его словам, РФ снова вернется к участию в сделке, как только обещанные в отношении нее условия будут выполнены.