Владимир Путин передал в госуправление тюменский завод компании Danone

Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о передаче акций "Данон Россия" под управление Росимущества, сообщает РБК-Тюмень.

В Ялуторовске расположен филиал компании молочный комбинат "Ялуторовский".

"Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление: 83 292 493 тыс. обыкновенных акций акционерного общества "ДАНОН РОССИЯ", принадлежащих Продюи Лэтье Фрэ Э Юроп (Produits Laitiers Frais Est Europe)", — говорится в тексте сообщения.

Таким образом, под госуправление попадает и тюменский филиал компании "Данон Россия" — "Молочный комбинат "Ялуторовский". Завод выпускает продукцию под брендом "Простоквашино".

