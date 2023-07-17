17 Июля 2023
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Фото: пресс-служба Danone в России

Владимир Путин передал в госуправление тюменский завод компании Danone

Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о передаче акций "Данон Россия" под управление Росимущества, сообщает РБК-Тюмень.

В Ялуторовске расположен филиал компании молочный комбинат "Ялуторовский".

"Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление: 83 292 493 тыс. обыкновенных акций акционерного общества "ДАНОН РОССИЯ", принадлежащих Продюи Лэтье Фрэ Э Юроп (Produits Laitiers Frais Est Europe)", — говорится в тексте сообщения.

Таким образом, под госуправление попадает и тюменский филиал компании "Данон Россия" — "Молочный комбинат "Ялуторовский". Завод выпускает продукцию под брендом "Простоквашино".

Теги: Danone, госуправление, молочный комбинат


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