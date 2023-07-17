Хинштейн вносит в Госдуму законопроект о танках для Росгвардии

Глава комитета Госдумы по информполитике и главный лоббист Росгвардии в парламенте Александр Хиншейн сообщил, что сегодня внесет в палату вместе с коллегами законопроект, наделяющий силовое ведомство правом иметь на вооружении военную (в том числе тяжелую) технику. "Поправки вносятся в ФЗ "О войсках национальной гвардии", - сообщил депутат в своем Telegram-канале.

О том, что Росгвардия получит тяжелые вооружения и танки, 27 июня заявил директор ведомства Виктор Золотов. Он обсуждал этот вопрос 26 июня с Владимиром Путиным. А в целом выдаче такого мандата ведомству предшествовал "пригожинский марш".