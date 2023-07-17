Житель Челябинска получил срок в колонии за драку на свадьбе

Жителя Челябинска приговорили к 6 годам в колонии общего режима за причинение тяжких телесных повреждений мужчине на свадьбе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, ночью 31 октября прошлого года в кафе "Бакинский дворик" 51-летний подсудимый в ходе конфликта на свадьбе нанес 26-летнем потерпевшему острым предметом удар в грудную клетку, причинив рану, проникающую в плевральную полость и полость перикарда с повреждением желудочка сердца.

Потерпевший находится в вегетативном состоянии, не разговаривает.

По решению суда мужчина должен выплатить потерпевшей стороне 2 млн рублей морального вреда и медицинские расходы в размере свыше 613 тыс. рублей.