Керченская переправа пока работает только для грузовых автомобилей

Керченская паромная переправа пока работает только для перевозки грузового транспорта, легковые автомобили движутся по сухопутному коридору, сообщили в Минтрансе Крыма.

Ранее вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин заявил, что "паромная переправа скоро заработает в полном объеме". До сегодняшнего дня на переправе работали пять гражданских паромов и два больших десантных корабля, предоставленных Минобороны.

Местные власти не сообщают, каков срок ожидания переправы в текущий момент.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв. Погибли двое туристов, 14-летняя девочка пострадала. Было повреждено автомобильное дорожное полотно, а также один из пролетов моста. Опоры моста не пострадали.