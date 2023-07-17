Прилепин сказал, что могло бы быть стоящим ответом на теракт на Крымском мосту

Писатель Захар Прилепин высказался о том, что могло бы быть стоящим ответом на теракт на Крымском мосту.

"Самой адекватной реакцией на случившиеся была бы активизация "Вагнера" в Белоруссии. Не завтра, но спустя какое-то время. Как только "Вагнера" будут готовы. Они могут приготовиться весьма скоро. Был бы приказ", - написал Прилепин в своем telegram-канале.

Напомним, в ночь на 17 июля в результате взрыва на Крымском мосту погибли два человека, 14-летняя девочка пострадала. Разрушено автомобильное полотно, часть мостового пролета.