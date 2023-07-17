17 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Владимир Якушев поручил усилить профилактику происшествий на воде

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. Одна из тем, которой уделили особое внимание, стала профилактика происшествий на воде, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства.

С начала 2023 года на водоемах УрФО погибли 155 человек, в том числе 24 ребёнка. В прошлом году на аналогичную дату количество трагедий было чуть меньше: 142 погибших, из них 21 ребенок.

"Цифры катастрофические. Терять такое количество людей, особенно детей, недопустимо. Нужно значительно усилить профилактическую работу: провести совещания на уровне губернаторов с участием профильных ведомств и выработать план действий. Особенно пристального внимания тема требует с стороны муниципальных властей: все места массового купания, в том числе несанкционированные, известны. Необходимо следить за ними, пресекать попытки купания в опасных местах. Напоминать людям правила поведения на воде и добиваться их исполнения", - поручил Владимир Якушев.

Главные федеральные инспекторы УрФО также доложили полпреду о ситуации в регионах, в том числе рассказали о ходе восстановительных работ в пострадавших от пожаров населенных пунктах в Свердловской и Курганской областях.

Теги: Владимир Якушев, совещания, происшествия на воде, профилактика


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