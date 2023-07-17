17 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

В горах Красноярского края молния убила альпинистку из Екатеринбурга

В Красноярском крае Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели альпинистки. По некоторым данным, она приехала из Екатеринбурга.
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Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия, все случилось 16 июля. По предварительным данным, группа туристов из 14 человек отправилась в поход по горной местности природного парка "Ергаки". В день трагедии группа из четырех альпинистов начала подъем на пик Звездный.

Когда туристы находились на высоте около 400 метров, ухудшились погодные условия. В какой-то момент произошел удар молнии, в результате чего женщина погибла на месте. Двое мужчин получили травму ног, еще один не пострадал.

Сигнал об инциденте в КГКУ "Спасатель" поступил от одного из туристов. На место выезжали специалисты Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС и следственно-оперативная группа. Сейчас выясняются все обстоятельства.

Как сообщает "7 канал Красноярск", по предварительным данным, погибшая альпинистка приехала в горы из Екатеринбурга.

Теги: альпинистка, молния, горы, СК


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