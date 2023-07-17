Тюменская область получит почти 600 миллионов рублей на замену автобусов

Тюменская область получит почти 600 миллионов рублей на замену автобусов, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Заявку региона на получение специального казначейского кредита (ССК) одобрили на заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Инструмент СКК запущен в текущем году в развитие программы инфраструктурных бюджетных кредитов. Это эффективный механизм обновления инфраструктуры в регионах и создания комфортных условий жизни граждан", - говорится в сообщении.

Тюменская область направила заявку, в которой запросила 599 997 000 рублей.

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что на эти средства планируется приобретение 34 новых автобусов отечественного производства большого класса. Они будут обслуживать пассажиров на 17 муниципальных и межмуниципальных маршрутах.

Новые комфортабельные автобусы рассчитаны на 108 пассажиров.

Напомним, в Тюмени в 2022 году протяженность маршрутов увеличилась на 10,17 км, до 619,58 км, количество остановок — на 36, до 1 тыс. 461. Выделено 22 км полос для автобусов, десятки километров в разработке. На линии работают 124 маршрута, из 52 дачных 37 курсируют круглый год.