Учёные из Владимирской области могут побороться за Национальную премию "Вызов"

14 июля в Москве на Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» дан старт Национальной премии в области будущих технологий «Вызов». Она призвана отметить фундаментальные прорывы, идеи и изобретения, меняющие ландшафт современной науки и жизнь каждого человека. Учреждение премии Фондом развития научно-культурных связей «Вызов» при поддержке Газпромбанка приурочено к Десятилетию науки и технологий, объявленного с 2022 года Указом Президента России Владимира Путина.

Премия станет ежегодной и будет вручаться российским учёным, инженерам, изобретателям по следующим дисциплинам: физика, науки о жизни, науки о материалах, математика и компьютерные науки. Учитываются работы за последние 10 лет, обладающие значительным потенциалом для качественного улучшения жизни людей и имеющие горизонт практического внедрения от 3 до 10 лет.

Денежное вознаграждение в размере 10 млн рублей (без дополнительных обременений) будет вручаться каждому из победителей в номинациях "Перспектива", "Учёный года", "Инженерное решение" и "Прорыв", которые охватывают весь спектр будущих технологий.

Как сообщили в Пресс-службе Правительства Владимирской области, приём заявок на сайте премиявызов.рф продолжится до 14 сентября. Отборочный этап и формирование лонг-листа пройдёт в период с 15 сентября до 15 октября, формирование шорт-листа и определение победителей – с 16 октября до 18 декабря. Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоится 19 декабря в ЦВЗ "Манеж".