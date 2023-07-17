Туроператор "Отрада" приостановил автобусные туры в Крым из Екатеринбурга

Туристический оператор "Отрада" приостановил автобусные туры из Екатеринбурга в Крым. Причиной стала недавняя атака на Крымском мосту, в результате которой погибли два человека, а 14-летняя девочка была доставлена в больницу.

По решению туроператора, все автобусные туры приостановлены, как будущие, так и уже запланированные. Тем, кто успел приобрести билет, будет возвращено 100% стоимости.

Напомним, что в результате террористической атаки 17 июля также было разрушено автомобильное полотно и часть мостового пролета. После новости о погибших, депутаты и сенаторы призвали мстить за смерть гражданских лиц во время взрыва. СКР возбудил уголовное дело по статье "теракт".

Было решено, что ликвидировать последствия нового взрыва на Крымском мосту будет та же правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина, что сейчас занимается ремонтом после первого инцидента в октябре 2022 года.