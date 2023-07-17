В Крыму находится минимум 50 тысяч туристов, большинство въехали по мосту

Сейчас в Крыму находятся минимум 50 тыс. туристов, большинство из них въехали на полуостров на собственных машинах, передает РИА Новости со ссылкой на главу Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексея Волкова.

Сейчас у въехавших на территорию республики на своих машинах граждан есть три варианта: ехать через присоединенные территории, в непосредственной близости от зоны СВО, ждать паром на Керченской переправе или оставить автомобиль/остаться на полуострове еще на какое-то неопределенное время.

Между тем, на границе Крыма и Херсонской области уже возникла пробка длиной более пяти километров из желающих покинуть полуостров.