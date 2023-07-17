Алексей Текслер передал Звезду Героя семье погибшего в ходе СВО полковника Бровко

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер передал семье погибшего в ходе специальной военной операции полковника Евгения Бровко медаль "Золотая Звезда Героя России" и Почетную грамоту Президента РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Евгений Анатольевич Бровко, боевой офицер, отец, супруг, будет вечно жить в нашей памяти, как и все герои специальной военной операции, павшие за Родину, за независимость нашей страны. Их подвиг бессмертен, всегда будет жить в нашем сердце, в нашей памяти", – подчеркнул Алексей Текслер.

Память героя почтили минутой молчания. Алексей Текслер поручил внести предложения по увековечиванию памяти Евгения Бровко в Челябинской области.

О гибели заместителя командира армейского корпуса по военно-политической работе полковника Евгения Бровко стало известно в мае. Он героически погиб в ходе боя по отражению одной из атак ВСУ в районе Артемовска. Полковник получил множественные осколочные ранения.