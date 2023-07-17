"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с АБС

"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов (АБС).

Сейчас АБС устанавливается на все модели семейства Granta, начиная с комплектации Classic. Рекомендованная розничная цена на Lada Granta c АБС стартует с отметки 772 500 руб., сообщили в пресс-службе компании.

По результатам шести месяцев 2023 года в РФ продано 98 113 LADA Granta.

Антиблокировочная система тормозов позволяет сохранить управляемость при экстренном торможении, не допуская полной блокировки колес и неконтролируемого скольжения.

В начале июля стало известно, что в России впервые открыто производство АБС и ESP. Впрочем, пока это не собственные разработки, а только локализация. Блоки ABS и ESP изготавливаются на новой производственной линии НПП "Итэлма". Для этого был построен цех с полностью автоматизированной производственной линией в Костроме.