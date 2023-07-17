Капитальный ремонт больницы в Голумети могут начать в следующем году

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников и председатель комитета по строительству и дорожному хозяйству Виктор Побойкин провели встречу с жителями Голумети и близлежащих населенных пунктов Черемховского района по проблеме оказания медицинской помощи. В ней приняли участие мэр района Сергей Марач, председатель думы Любовь Козлова, исполняющий обязанности министра здравоохранения Алексей Шелехов, главный врач Черемховской городской больницы № 1 Анатолий Баженов.

Депутаты посетили участковую больницу № 1 в селе Голуметь. Больница обслуживает восемь тысяч жителей села и близлежащих территорий. После сильного ветра и града, в связи с которым в Черемховском районе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, в здании провели ремонт кровли. Администрация подготовила проект капитального ремонта учреждения стоимостью около 97 миллионов рублей, сейчас он проходит экспертизу. В 2025 году в бюджете предусмотрено 40 миллионов рублей на капремонт здания.

Спикер ЗакСобрания Александр Ведерников заявил, что работы необходимо начать уже в следующем году. «Нужно учитывать, что капитальный ремонт больницы в Голумети - это восстановление территории после чрезвычайной ситуации 2022 года. На примере Тулуна, который не один раз посещал Президент России Владимир Путин, мы отработали механизмы быстрого восстановления социальных объектов, в Черемховском районе нужно применять тот же подход», – сказал Александр Ведерников.

Жители Голумети и близлежащих территорий также обратили внимание на отсутствие мебели и оборудования в медицинских учреждениях, необходимость повышения зарплат медицинских работников и предоставления им жилья для привлечения кадров в сельские территории.

Спикер Законодательного Собрания Александр Ведерников напомнил, что на 70-й сессии регионального парламента депутаты приняли закон, который предусматривает выделение медработникам сельских больниц и ФАПов пятисот тысяч рублей из регионального бюджета на покупку или строительство жилья. Также был принят закон о дополнительных выплатах медикам в городах с населением от 50 до 100 тысяч человек.