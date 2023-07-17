В ДНР отменили комендантский час ради проезда людей в Крым

И.о. главы ДНР Денис Пушилин сообщил о корректировке действия комендантского часа. Сделано это ради того, чтобы по территории республики можно было добраться в Крым.

"Проезд по сухопутному коридору будет круглосуточный (комендантский час временно не действует), при этом меры безопасности усилены", - написал Пушилин в своем telegram-канале.

Вводится также ряд мер, которые обеспечат ускорение прохождения контрольно-пропускных пунктов на административной границе. Пушилин поручил профильным ведомствам обеспечить наличие топлива на АЗС по пути следования и наличие сопутствующих товаров. Всем пассажирам, которые въезжают на территорию ДНР, в роуминге будет приходить СМС с сообщением, где будет указан адрес сайта с информацией о том, какими услугами и где можно воспользоваться по пути следования.

Напомним, в ночь на 17 июля в результате взрыва на Крымском мосту погибли два человека, 14-летняя девочка пострадала. Разрушено автомобильное полотно, часть мостового пролета.