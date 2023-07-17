17 Июля 2023
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Фото: &quot;Газпром нефть&quot;

Идеи российских студентов поддержат в нефтегазовой отрасли

"Газпром нефть" поддержит разработки российских студентов и молодых ученых для нефтегазовой отрасли. На форуме технологического предпринимательства в Иннополисе выбрали самые перспективные идеи, сообщили Накануне.RU в компании.

Заявки в акселератор "Газпром нефти" INDUSTRIX подали студенты и ученые из 38 вузов. Эксперты компании проводили встречи с молодыми специалистами из университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Казани, Уфы и других городов.

"Газпром нефть" активно работает со студентами по всей стране, поддерживая одаренных молодых ученых. С крупнейшими российскими вузами мы сформировали обширную экосистему, действуют социальные и образовательные программы, профильные магистратуры и стажировки в компании. Акселератор для проектов на уровне идеи – это еще один шаг в взаимодействии со студенчеством и молодыми разработчиками, нацеленный на развитие предпринимательского мышления и ориентации на потребности не только науки, но и бизнеса", – прокомментировал генеральный директор "Газпром нефти" Александр Дюков.

Идеи российских студентов поддержат в нефтегазовой отрасли(2023)|Фото: "Газпром нефть"

В результате из 430 заявок отбор прошли 120 стартапов. Основные направления идей – поиск, добыча и переработка нефти, альтернативная энергетика, цифровизация процессов, проектирование и строительство объектов, промышленная безопасность.

На следующем этапе акселератора молодые ученые примут участие в полугодовой программе, где под руководством наставников из "Газпром нефти" будут дорабатывать свои идеи и учиться коммерциализировать технологии.

Финалистов назовут в начале 2024 года. Главным критерием отбора станет доработка идей до стадии прототипа. В этом участникам помогут также наставники со стороны компании.

Напомним, это не первый поток акселератора технологических решений "Газпром нефти", однако ранее он был доступен только для авторов технологий высокой степени проработки, сейчас же прокачать свою идею могут и начинающие инноваторы. В программе INDUSTRIX наиболее успешные проекты регулярно претендуют на интеграцию в бизнес компании и инвестиции от венчурных фондов.

Теги: INDUSTRIX, студенты, Газпром нефть


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