Выполнение зерновой сделки должно быть прекращено с 18 июля, - Грызлов

Посольство РФ в Белоруссии утром 17 июля передало украинской стороне ноту с изложением позиции Москвы по зерновой сделке. В тексте говорится, что Москва возражает против продления зерновой сделки, ее выполнение должно быть прекращено с 18 июля.

Озвученную выше позицию посла России в Белоруссии Бориса Грызлова приводит ТАСС. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что черноморские договоренности фактически прекратили свое действие сегодня, 17 июля, касающаяся России часть договоренностей по зерновой сделке не выполнена, уточняет издание.

"Зерновая сделка остановилась. Как только будет выполнена российская часть, российская сторона вернется незамедлительно к реализации этой сделки", - сказал Песков.

Напомним, зерновую сделку заключили 22 июля 2022 года. В марте Россия согласилась продлить зерновую сделку только на 60 дней, до 18 мая. В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл "не такими уж хорошими" перспективы продления зерновой сделки. 17 мая 2023 г. зерновая сделка продлена на два месяца.

В середине июля президент России Владимир Путин заявил, что РФ может выйти из зерновой сделки из-за нарушения обещаний со стороны западных стран. По его словам, РФ снова вернется к участию в сделке, как только обещанные в отношении нее условия будут выполнены.