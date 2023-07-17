В Екатеринбурге откроют несколько кинотеатров под открытым небом

Этим летом в Екатеринбурге работают кинотеатры под открытым небом. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, в городе откроют несколько таких площадок.

Первая из них – это ЦПКиО имени Маяковского. В парке горожане могут посмотреть кино ежедневно вплоть до 20 августа 2023 года. Показы проходят под эгидой проекта "Кинолето". Сеансы стартуют около 16 часов с мультфильмов для детей, после чего, к 19:00, начинаются известные фильмы, подходящие всей семье. Расписание сеансов можно найти на портале ЦПКиО.

Вторая площадка – сад центра современного искусства (улица Добролюбова, 19а). Она работает ежедневно до 27 августа. Там можно совместить просмотр мультфильмов или кинолент для всей семьи с различными мастер-классами, интерактивными театральными постановками и музыкальными квизами.

Наконец, третья площадка – амфитеатр "МЕГА Парка" (улица Металлургов, 87). 27 июля и 12 августа там состоится всероссийский фестиваль уличного кино. Гости посмотрят короткометражные ленты, снятые молодыми режиссерами. В первый день фестиваля покажут лучшие фильмы конкурсной программы, во второй – работы, не участвовавшие в состязании.

Напомним, также в августе в Екатеринбурге стартует альтернатива "Венскому фестивалю", отмененному в прошлом году.