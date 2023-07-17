17 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

В Бурятии будут усыплять бродячих собак

В Бурятии будут усыплять бродячих собак. Регион станет первым, кто воспользовался новым законом, в котором Госдума перекладывает с себя и федеральных властей ответственность за ситуацию с бездомными животными на субъекты.
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"Я за то, чтобы собак усыплять. Более того, это к собаке гуманнее. Есть рекомендация Всемирной ветеринарной ассоциации о том, что собаку гуманнее усыпить, чем ее держать закрытую в вольере всю жизнь", - цитируют "Ведомости" главу Бурятии Алексея Цыденова.

Интересно, что один из защитников законопроекта, замглавы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов при принятии документа приводил в пример опыт Москвы, где всех животных из приютов пристраивают. В Бурятии, похоже, не питают особых надежд на пристрой всех попавших в приюты животных.

Формально после отлова собаки будут находиться определенный срок в питомнике. Этот срок определит парламент республики. После его истечения животное усыпят.

Цыденов заявил, что в Бурятии большинство бродячих собак крупные, стерилизация, якобы, не работает.

Исполнительный директор общественной организации "Альянс защитников животных" Юрий Корецких считает, что тезис о поиске бездомным животным новых хозяев является не более чем формальностью. Усыпление животных не решит проблему нападений бродячих собак на людей, а только усугубит ее, говорит зоозащитник. "Десятилетия до принятия закона только так и пытались регулировать численность бездомных животных, но это не давало каких-то результатов, а приводило только к увеличению их количества и числа нападений на граждан. Возврат к этой практике – это несколько шагов назад. Это точно не повысит безопасность и не приведет к экономии бюджетных средств", – сказал Корецких.

Теги: бурятия, бездомные животные, собаки, алексей цыденов


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