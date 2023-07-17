17 Июля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Синоптики предупредили свердловчан о сильных дождях в ближайший вторник

В ближайший вторник жители Свердловской области снова столкнутся с непогодой: на смену 40-градусной жаре пришли дожди, и уходить из региона не собираются.

"По данным синоптиков 18 июля местами на территории Свердловской области ожидаются сильные дожди. Главное управление МЧС России по Свердловской области просит граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения", - говорится в сообщении областного МЧС.

Спасатели рекомендуют отказаться от отдыха на природе и не пытаться преодолеть подтопленные участки на личном транспорте. В последнем случае лучше медленно перестроиться на обочину и, не прибегая к экстренному торможению, прекратить движение, после чего включить аварийные огни и переждать ливень. Если же вода будет стремительно подступать, необходимо покинуть автомобиль и пройти на завышенный участок местности или войти в ближайшее здание.

В случае возникновения непредвиденной ситуации необходимо позвонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или единому номеру вызова экстренных служб "112".

Теги: синоптики, МЧС, дождь


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