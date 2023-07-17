Бастрыкину представят доклад из-за нападения ротвейлера на ребенка в Челябинской области

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту нападения ротвейлера на двухлетнюю девочку в Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Инцидент произошел в Златоусте. По предварительным данным, вольер, в котором находились ротвейлер и еще 17 собак различных пород, должным образом не огорожен. В результате собаке удалось через решетку напасть на подошедшего к ней ребенка. Девочку с многочисленными укусами и переломами руки госпитализировали.

По данному факту проводится проверка.