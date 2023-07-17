Депутат из Югры, отдыхающий в Крыму, заявил, что вернется домой через новые территории

Депутат думы Ханты-Мансийска Андрей Корепанов сейчас находится в Крыму на отдыхе вместе с семьей. Он прокомментировал произошедший на мосту теракт и обстановку в регионе, передает корреспондент Накануне.RU.

В Крым парламентарий отправился вместе с семьей, на машине.

"Путешествуем семьей по Крыму на машине, первый раз в жизни у нас такой эксперимент, выехали из Ханты-Мансийска и неспешно, заезжая во все интересные места, за неделю доехали. Сегодня утром наши телефоны разогрелись до красна, все переживали, узнав о событиях на мосту. Наши друзья тоже планировали утром переехать мост, так что с утра поволновались, пока не дозвонились до них. У нас все хорошо", - сообщил парламентарий на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

В случае, если мост не починят и паром будет недоступен, то возвращаться народный избранник планирует через новые территории. Этот путь, по словам парламентария, безопасен.

"Я периодически бываю в Донецке и Мариуполе, вожу туда гуманитарку, так что мне не страшно возвращаться этим путем. Я абсолютно уверен в том, что там все спокойно, главное к линии соприкосновения не приближаться, но от трассы до нее больше 200 км", — приводит его слова Neft.

Напомним, в ночь на 17 июля в результате взрыва на Крымском мосту погибли два человека, 14-летняя девочка пострадала. Разрушено автомобильное полотно, часть мостового пролета.