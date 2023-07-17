В Югре количество лесных пожаров за сутки выросло в два раза

В Югре количество лесных пожаров за сутки выросло в два раза. Как сообщили Накануне.RU в депнедра, на сегодняшний день проводятся работы по тушению 24 лесных пожаров на площади 7886 га.

Сутками ранее огнеборцы боролись с 12 возгораниями на площади 7481,1 га. На сегодняшний день локализовано 12 пожаров на площади 7636,8 га.

Семь пожаров бушует в Белоярском лесничестве на площади 1758,5 га, пять пожаров локализованы на площади 1653,5 га. В Березовском лесничестве действует три пожара на площади 3803,2 га, два пожара локализованы на площади 3082,2 га. Еще один крупный пожар на площади 2115 га действует в Октябрьском лесничестве. Также пожары действуют в Аганском, Нижневартовском, Самаровском, Сургутском и Урайском лесничествах. К их ликвидации и локализации привлечены 395 работника Авиалесоохраны Югры, "Центроспаса-Югории", главного управление МЧС России по Югре, арендаторы и добровольцы.

За минувшую неделю – с 10 по 17 июля, лесопожарные формирования Югры ликвидировали 47 лесных пожаров на площади 3073,32 га и шесть ландшафтных возгораний на площади 1509,9 га.

В рамках межрегионального маневрирования в регионе работают сотрудники авиабаз Архангельской, Мурманской, Вологодской областей и Республики Карелия.

Используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме.

Напоминаем, в Югре действует режим ЧС в связи с лесными пожарами. Режим ЧС в лесах муниципального характера введены в Белоярском, Березовском и Октябрьском районах. С 28 апреля на территории автономного округа действует особый противопожарный режим. С 25 мая введен запрет на посещение лесов и въезд в лесные массивы на автотранспортных средствах, в том числе для ведения охота и рыболовства в поймах крупных рек.