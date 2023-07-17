Проезд по новым регионам в Крым будет "почти без досмотров" – Хуснуллин

Правительственная комиссия под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина определила порядок работы альтернативных путей проезда в Крым и из него.

"Ж/д движение уже идет, по автомобильной части специалисты оценивают ситуацию. <…> К вечеру будет понятно состояние моста и возможные сроки его восстановления", - сообщил журналистам Хуснуллин.

По его словам, в ближайшее время на полную мощность заработает паромная переправа.

При проезде по присоединенным территориям власти организуют "ускоренный проход через границу (имеется в виду граница между Крымом и Херсонской областью, а также между Ростовской областью и ДНР – прим. ред.), почти без досмотров, ускоренная проверка документов".

Хуснуллин добавил, что сегодня вместе с правкомиссией вылетит на место ЧП, чтобы на месте координировать работу.

В ночь на 17 июля в результате взрыва на Крымском мосту погибли два человека, 14-летняя девочка пострадала. Разрушено автомобильное полотно, часть мостового пролета.