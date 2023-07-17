Команда "Венского" открывает в Екатеринбурге новый фестиваль - "КиноТеатрум"

В Екатеринбурге стартует альтернатива "Венскому", отмененному в прошлом году. Команда организаторов подготовила новый фестиваль под названием "КиноТеатрум". Горожан ожидают концерты, спектакли и просмотр кино под открытым небом.

"КиноТеатрум" – это проект частного универсального театра "Театрум", реализуемый по инициативе администрации города, как продолжение традиции проведения Венского фестиваля музыкальных фильмов в Екатеринбурге с 2010 по 2021 г.", - говорится в сообщении на сайте мероприятия.

В этот раз локация будет изменена: вместо площадки перед главным корпусом УрФУ, фестиваль проведут на набережной Исети перед ККТ "Космос" (ул. Дзержинского, 2). Для удобства гостей будет установлено около 500 стульев, а также организована фуд-зона. Вход, как и на Венском фестивале, свободный.

"КиноТеатрум" пройдет с 12 по 19 августа. С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.