Илья Коломейский уходит с должности директора челябинского Камерного театра
В Челябинске директор Камерного театра Илья Коломейский покидает должность, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минкульта.
Илья Коломейский возглавлял театр с мая 2014 года. Теперь он займет должность заместителя руководителя по развитию Челябинского государственного историко-археологического музея-заповедника "Аркаим".
Новым руководителем Камерного театра станет заместитель директора по спецпроектам медиахолдинга ОТВ Павел Михайлов.