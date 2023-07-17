Илья Коломейский уходит с должности директора челябинского Камерного театра

Илья Коломейский возглавлял театр с мая 2014 года. Теперь он займет должность заместителя руководителя по развитию Челябинского государственного историко-археологического музея-заповедника "Аркаим".

В Челябинске директор Камерного театра Илья Коломейский покидает должность, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минкульта.



