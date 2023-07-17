17 Июля 2023
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Политика За рубежом
Фото:Википедия

Ричард Брэнсон попросил британские власти снять санкции с Олега Тинькова

Британский миллиардер, создатель империи Virgin сэр Ричард Брэнсон призвал власти Великобритании снять санкции с российского бизнесмена Олега Тинькова. Брэнсон направил в Министерство иностранных дел королевства официвльное письмо, в котором говорит: "Я твердо убежден, что господин Тиньков был ошибочно включен в список россиян, попадающих под санкции".

Брэнсон пишет, что Тиньков открыто критикует действия президента России Владимира Путина по Украине. Он отмечает, что уже 20 лет знаком с Тиньковым и может поручиться за него.

"Хотя он был богатым российским бизнесменом, он никогда не был олигархом. Я всегда знал его как самостоятельного динамичного предпринимателя. Вот почему я любил и поддерживал его и продолжаю это делать", - говорится в письме, которое цитирует The Times.

Олег Тиньков проживет в Великобритании. После начала СВО он продал свой главный российский актив – банк "Тинькофф". Как уверяет сам бизнесмен – продал значительно ниже рыночной стоимости.

Теги: ричард брэнсон, олег тиньков, великобритания, санкции


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