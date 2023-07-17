Путин дал поручения из-за теракта на Крымском мосту

Президент Владимир Путин принял доклады о ситуации на Крымскому мосту и дал в связи с ней поручения по организации движения по нему транспорта, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин поручил организовать ремонтно-восстановительные работы на мосту, вице-премьер Марат Хуснуллин вылетает на место, пишет РИА Новости. В районе 19.00 по московскому времени президент по ВКС проведет совещание по поводу случившегося, Хуснуллин сделает доклад с места событий. При этом Песков отрицательно ответил на вопрос о том, повлияет ли случившееся на зерновую сделку.

По мнению Национального антитеррористического комитета, произошедшее на мосту – террористическая атака. Атака совершена двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. Возбуждено уголовное дело о теракте.