Организаторы "Мисс Екатеринбург" впервые покажут будни участниц в режиме реалити-шоу

Организаторы конкурса красоты "Мисс Екатеринбург-2023" решили впервые раскрыть его закулисье для всех желающих.

Как сообщили Накануне.RU в оргкомитете мероприятия, создан специальный Telegram-канал, где можно наблюдать за буднями участниц в режиме реалити-шоу. Там публикуются фото и видео с подготовки, которые больше нигде не найти, а также небольшие интервью с девушками и командой.

Занятия проходят каждый будний день с утра до вечера: красавицы учатся правильно говорить и красиво ходить. Большое внимание организаторы уделили внутреннему развитию участниц, поэтому регулярно дают им "домашние задания" для развития кругозора. Также планируются экскурсии по городу и музеям.

Финал состоится 17 августа на главной сцене Дня города в Историческом сквере. Вход будет свободным.

Ранее организаторы "Мисс Екатеринбург-2023" раскрыли имена всех девушек, которые вышли в финал конкурса.