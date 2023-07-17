В СБУ заявили, в каком случае раскроют "детали организации" взрыва на Крымском мосту

В Службе безопасности Украины (СБУ) прокомментировали взрыв на Крымском мосту. Официальный представитель службы Артем Дехтяренко сказал, что "детали по организации" взрыва СБУ "раскроет после победы Украины", передает РБК-Украина. "Пока мы с интересом наблюдаем, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки", - заявил Дехтяренко.

Ранее это же издание сообщало со ссылкой на неназваный источник в СБУ, что спецслужба и ВМС Украины организовали взрыв с помощью надводных дронов.

В результате взрыва на Крымском мосту в ночь на 17 июля погибли двое туристов, 14-летняя девочка пострадала. Повреждено дорожное полотно и один пролет моста. СКР возбудил уголовное дело по статье "теракт".