Медведев рассказал, как вести себя с террористами

Экс-президент России, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем telegram-канале дал мастер-класс о том, как нужно вести себя с террористами. Политик высказался на фоне признания случившегося на Крымском мосту террористической атакой.

По словам Медведева, мировой и российский опыт показывает, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями, они понимают только язык силы, только персональные и совсем негуманные методы. Поэтому надо взрывать их собственные дома и дома их родственников, считает экс-президент.

"Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное – уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались. Это трудно, но возможно", - написал Медведев.

Ранее стало известно, что во время взрыва (по другой информации – нескольких взрывов) на Крымском мосту в ночь на 17 июля погибла супружеская пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь госпитализирована. По мнению Национального антитеррористического комитета, произошедшее на мосту – террористическая атака. Атака совершена двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. Возбуждено уголовное дело о теракте.