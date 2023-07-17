В администрации Кубани высказались о состоянии пострадавшей на Крымском мосту девочки

Заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова рассказала о состоянии девочки, пострадавшей на Крымском мосту. По словам чиновницы, пострадавшую госпитализировали в Темрюкскую ЦРБ с сочетанной травмой – повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии средней тяжести.

"Ребенок – в сознании, дышит самостоятельно", - написала Минькова в своем telegram-канале.

На месте консилиум врачей на прямой связи с краевыми специалистами примет решение о дальнейшем лечении и переводе в детскую краевую клиническую больницу (ДККБ).

"Если состояние ребенка будет стабильным и ее можно будет транспортировать, то сразу по воздушному коридору девочку доставят в реанимацию ДККБ. Жизни подростка ничего не угрожает, медики оказывают всю необходимую помощь в полном объеме, к работе с пострадавшей подключатся и психологи", - написала Минькова.

Ранее стало известно, что во время взрыва (по другой информации – нескольких взрывов) на Крымском мосту в ночь на 17 июля погибла супружеская пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь госпитализирована. По мнению Национального антитеррористического комитета, произошедшее на мосту – террористическая атака. Атака совершена двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. Возбуждено уголовное дело о теракте.