17 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге с 17 по 21 июля пройдет третий этап опрессовок

Для подготовки к отопительному сезону в Екатеринбурге проведут третий этап централизованных гидравлических испытаний трубопроводов – опрессовок.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, испытания пройдут с 17 по 21 июля. По мере обнаружения повреждений оперативно начнутся ремонтные работы. Как отметили в ЕТК, процесс опрессовок спланирован и выполняется в строгом соответствии с правилами эксплуатации тепловых сетей.

Испытания трубопроводов будут проводиться температурой не выше 40 градусов от насосных станций и Гурзуфской котельной с 23:00 до 6:00 часов. Отключать горячую воду горожанам не будут. В случае ее отсутствия жителям необходимо обращаться в свои организации ЖКХ (УК, ТСЖ, РЭМП).

Напомним, что на втором этапе опрессовок в Екатеринбурге, который прошел в июне, было выявлено четыре повреждения.

Теги: опрессовки, третий этап, испытания, ЕТК, Екатеринбург


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